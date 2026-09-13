Всичко за Самотна

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Кармен Електра: Самотна съм

Кармен Електра: Самотна съм

Кармен Електра призна, че се чувства много самотна в последните години. "Все още не мога да открия мъжа, с когото да остарея. Като бях на 20, изобщо н...

24 октомври | 21:45
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Гомес плаче за Бийбър

Гомес плаче за Бийбър

Селена Гомес не може да прежали ексизгората си Джъстин Бийбър, ожалват я медии отвъд океана. Повод за тези изводи е фактът, че тя две поредни вечери...

18 октомври | 22:50
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