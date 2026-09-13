Кармен Електра: Самотна съм
Кармен Електра призна, че се чувства много самотна в последните години. "Все още не мога да открия мъжа, с когото да остарея. Като бях на 20, изобщо н...
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Кармен Електра призна, че се чувства много самотна в последните години. "Все още не мога да открия мъжа, с когото да остарея. Като бях на 20, изобщо н...
Селена Гомес не може да прежали ексизгората си Джъстин Бийбър, ожалват я медии отвъд океана. Повод за тези изводи е фактът, че тя две поредни вечери...
Вашингтон. Учени разкриха, че са открили самотна планета извън нашата слънчева система да се рее в космоса, а не да е в орбита около слънце. Газовата...