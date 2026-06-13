Кола на самоход летя 10 метра, падна на долна улица
Лек автомобил се приземи върху гаражите на жилищен блок на ул. "Хан Пресиян" в Смолян, падайки от по-горната улица "Христо Смирненски". Колата "Рено Т...
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Лек автомобил се приземи върху гаражите на жилищен блок на ул. "Хан Пресиян" в Смолян, падайки от по-горната улица "Христо Смирненски". Колата "Рено Т...