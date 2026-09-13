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Бяла лавина затрупа Марек

Бяла лавина затрупа Марек

София. "Славия" започна повече от убедително новия сезон. "Белите" прекършиха завърналия се в А група "Марек" с 4:1. Още в 15-ата секунда Фонсека отк...

19 юли | 19:43
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