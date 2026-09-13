Край. Салпаров и Йосифов напуснаха националния отбор
Двамата ветерани прекратиха кариерата си в държавния тим
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Двамата ветерани прекратиха кариерата си в държавния тим
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Волейболният национал се похвали и със Златната топка на Стоичков
Салпаров се включва в бенефиса на Владо Селекционерът на националния отбор по волейбол Пламен Константинов повика младоци за турнира "Хуберт Вагнер",...