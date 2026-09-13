eBay създаде 100 работни места в България
Български служители извършват цялостната поддръжка в платформата на немски език - eBay.de
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Български служители извършват цялостната поддръжка в платформата на немски език - eBay.de
Компанията открива 400 работни места за млади хора Своя втори офис за страната във Варна отвори водещият световен доставчик на решения в обслужването...
Варна. Мултинационалната компания "Сайтел" разширява дейността си в България, като съвсем скоро предстои да отвори офис във Варна. Новият – втори за с...