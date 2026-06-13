Барабанистът на "Тото" в София
Легендарният барабанист и продуцент Саймън Филипс идва у нас за първия си самостоятелен концерт на 13 май в "София лайв клуб". Ексчленът на групата "Т...
Следете всички новини, анализи и коментари за Саймън Филипс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Легендарният барабанист и продуцент Саймън Филипс идва у нас за първия си самостоятелен концерт на 13 май в "София лайв клуб". Ексчленът на групата "Т...