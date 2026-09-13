Вадят Сабрие от държавното жилище
Като секретарка в съда тя може отново да кандидатства за ведомствен апартамент
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Като секретарка в съда тя може отново да кандидатства за ведомствен апартамент
София. Безплатен и отдалечен достъп до системата на кадастъра за нотариусите ще бъде въведен с промени в закона, съобщи заместник-министърът на правос...
София. Сабрие Сапунджиева бе освободена като член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Решението беше взето без де...
Сабрие Сапунджиева освен юрист е и инженер по вътрешна архитектура
София. Зам.-министърът на правосъдието от времето на тройната коалиция Сабрие Сапунджиева се връща в министерството. Премиерът Пламен Орешарски я назн...