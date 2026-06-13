Уникален фестивал в с. Долен
След два месеца сатовчанското село Долен ще е домакин на многожанровият фестивал „Transfiguration". Стопаните на хотели и къщи за гости в селището стя...
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След два месеца сатовчанското село Долен ще е домакин на многожанровият фестивал „Transfiguration". Стопаните на хотели и къщи за гости в селището стя...