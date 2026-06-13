Дариха 52 дка общинска земя на селско школо
Нивите ще се обработват от земеделската кооперация в в казанлъшкото с. Ръжена, но парите от рентата ще влизат в бюджета на местното школо Интересна с...
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Нивите ще се обработват от земеделската кооперация в в казанлъшкото с. Ръжена, но парите от рентата ще влизат в бюджета на местното школо Интересна с...