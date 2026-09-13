Дете се удави в басейн в Слънчев бряг
Дете от Русия се удави в басейн в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в един от големите хотели в комплекса, съобщи petel.bg. Малчуганът е влязъл във в...
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Дете от Русия се удави в басейн в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в един от големите хотели в комплекса, съобщи petel.bg. Малчуганът е влязъл във в...
Бургас. Изписаха от МБАЛ-Бургас 12-годишното русначе, което пострада при затрупване с пясък на плажа в Приморско. Състоянието на детето е добро, то в...
Бургас. 12-годишно русначе е с опасност за живота след затрупване с пясък на плажа край Приморско. Олег Севастиянихин е настанен в Бургаската болница...