Бунтовниците не искат плана на Москва
Дамаск. Бунтовниците от Сирийската свободна армия отхвърлят руския план за поставяне на химическите арсенали на режима в Дамаск под международен конт...
Следете всички новини, анализи и коментари за Руският План. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дамаск. Бунтовниците от Сирийската свободна армия отхвърлят руския план за поставяне на химическите арсенали на режима в Дамаск под международен конт...
Вашингтон. Държавният глава на САЩ Барак Обама започна обръщението си към американския народ с осъждане на „отвратителната" атака на сирийската армия...
Вашингтон. Държавният глава на САЩ Барак Обама коментира, че руският план, който цели да предотврати потенциален американски военен удар срещу Сирия ч...