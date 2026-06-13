Предлагат на Брюксел руски паметници
Български ветерани от артилерията изпращат до Европейската комисия предложение да се издигнат по целия континент паметници на руския войн. Всяка държа...
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Български ветерани от артилерията изпращат до Европейската комисия предложение да се издигнат по целия континент паметници на руския войн. Всяка държа...