20 % спад на заявките за руснаци по въздуха
Има около 20 процента спад на заявките на руски пътници, каза изпълнителният директор на летище Варна Димитър Костадинов. Близо 10 % е спадът на израе...
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Има около 20 процента спад на заявките на руски пътници, каза изпълнителният директор на летище Варна Димитър Костадинов. Близо 10 % е спадът на израе...