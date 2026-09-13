Легендарен руски пилот в разбилия се самолет?
8 души загинаха при гасене на пожари в Турция
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8 души загинаха при гасене на пожари в Турция
Тялото на загиналия руски пилот Олег Пешков ще бъде предадено на руски дипломати в Турция. Това предаде РИА Новости, цитирайки премиера Ахмет Давутогл...
Oцелелият руски летец от падналия бомбардировач Су-24 Константин Мурахтин заяви, че турските сили не са отправили предупреждение преди да изстрелят ра...