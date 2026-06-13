Изграждат отново "Руски паметник"
На 10 юни започва ремонт на кръговото кръстовище на площад "Руски паметник". Той ще продължи 70 дни, което означава, че трябва да приключи в края на а...
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На 10 юни започва ремонт на кръговото кръстовище на площад "Руски паметник". Той ще продължи 70 дни, което означава, че трябва да приключи в края на а...