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Руски олигарх купува TBI Bank

Руски олигарх купува TBI Bank

Руският милиардер Олег Бойко ще бъде новият собственик на Ти Би Ай банк, пише blitz.bg. В края на миналата седмица БНБ даде разрешение холдингът 4fina...

29 май | 21:10
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