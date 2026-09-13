Добричко школо въведе факултативно изучаване на румънски език
В СОУ "Св. Климент Охридски" в Добрич е вече е сформирана група от ученици от 10 и 11 клас в школото, които факултативно започнаха да изучават румънс...
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В СОУ "Св. Климент Охридски" в Добрич е вече е сформирана група от ученици от 10 и 11 клас в школото, които факултативно започнаха да изучават румънс...
Оттатък браздата се учат да пишат на български
Добрич. Румънски и жестомимичен езици са част от обученията, в които ще бъдат включени 111 души - около 70 на сто, от общинската администрация в Добр...