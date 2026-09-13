Изненада! Румънците свиха голям номер на Москва
Каква реакция се очаква от Русия
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Каква реакция се очаква от Русия
От Белия дом се включиха в коментара на слуховете
Ще отпадне ли скоро визовият режим
И подадоха официално оплакване
Самите те признават лошата ситуация
Сериозно притеснение при съседите
Жителите на община Търгу Жиу излязоха на улицата
Букурещ. Глоба от 600 лей (134 евро) отнесе президентът на Румъния Траян Бъсеску за дикриминация. Националният съвет за борба с дискриминацията глоби...