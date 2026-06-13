БГ рокът на 80-те палеше революции
Музикантите имаха по-честна позиция от самозваните интелектуалци, казват Румен Янев и Емил Братанов 1700 грама, 249 култови текста и над 270 снимки -...
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Музикантите имаха по-честна позиция от самозваните интелектуалци, казват Румен Янев и Емил Братанов 1700 грама, 249 култови текста и над 270 снимки -...