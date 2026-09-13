Кой се крие зад маската на Мозъка
Актьорът Румен Угрински се издаде заради навехнат крак
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Актьорът Румен Угрински се издаде заради навехнат крак
Мария Игнатова и Румен Угрински ще са новите водещи на предаването "Господари на ефира" по Нова телевизия. Двамата седнаха на мястото на досегашните с...
Звездите на кукления театър дирижираха барбекю парти Звездите на столичния куклен театър Станимир Гъмов и Румен Угрински се развихриха като майстори...