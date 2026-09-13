Отиде си бивш футболист на Ботев и Левски
Ужасната новина съобщиха негови близки в социалната мрежа
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Ужасната новина съобщиха негови близки в социалната мрежа
Двамата обсъдиха възможността отново в града да има мъжки отбор по футбол „От новия кмет на община Сопот очаквам разбиране, подкрепа и ще бъда особен...
В ГЕРБ амбицирани най-после да превземат Шумен и Хасково Петима депутати от ГЕРБ ще се впуснат в кметската надпревара наесен, научи "Стандарт".В Добр...
В ГЕРБ няма разнобой за оставката на ВучковНе е трудно да се намери по-способен главен секретар от Лазаров, казва Румен Иванов Депутатът от ГЕРБ Руме...
Румен Иванов, водач на листата на ГЕРБ в Добрич - Г-н Иванов, през последните дни кандидат-депутатите от вашата партия се включиха активно в подпомаг...