Уволнен е зам.-директорът на митниците
Данев беше назначен преди по-малко от месец
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Данев беше назначен преди по-малко от месец
София. Румен Данев е видял много от контрабандата по границите. 55-годишният юрист поема зам.-шефския ост в митниците и ще се занимава с това, което у...
София. Румен Данев ще бъде новият зам.-директор на Агенция "Митници", потвърдиха за "Стандарт" двама независими източника. Румен Данев беше началник н...