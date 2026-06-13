Полковник от резерва ръководи ромския квартал в Сливен
Полковник от резерва застана начело на сливенския квартал "Надежда", където официално живеят 15 000 местни роми. Неофициално се знае, че населението н...
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Полковник от резерва застана начело на сливенския квартал "Надежда", където официално живеят 15 000 местни роми. Неофициално се знае, че населението н...