Ирена Цакова: Ада тепе възроди Крумовград
Вложените средства в социални и инфраструктурни проекти надхвърля 27 млн. лв., като ефектът им се усеща пряко от цялата общност
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Вложените средства в социални и инфраструктурни проекти надхвърля 27 млн. лв., като ефектът им се усеща пряко от цялата общност
"Дънди" смени дизеловите сонди с електрически, wi-fi има на 600 метра под земята
Работниците разполагат с 30 дни отпуск, здравен пакет лукс и застраховка живот
Между 200 млн. и 300 млн. лева годишно са инвестициите в рудодобива. Това каза за "Стандарт" проф. дтн Николай Вълканов, основен акционер и председате...
Няколко световни компании вече обръщат поглед към ресурсите на Космоса. Зад проектите стоят имената на инвеститори като Ерик Шмид, Лари Пейдж, Рос Пер...