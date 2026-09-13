Раната "Ораново" все още кърви
Почернените семейства взеха обезщетения, но не разчитат на възмездие Три села в община Симитли са притихнали в очакване на днешния ден. Скръбта и мък...
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Почернените семейства взеха обезщетения, но не разчитат на възмездие Три села в община Симитли са притихнали в очакване на днешния ден. Скръбта и мък...
Благоевград. Районният съд в Благоевград отмени две глоби от по 5000 лева на рудник "Ораново". Санкциите бяха наложени от Областната инспекция по труд...
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