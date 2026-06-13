Жена загина в рудник до село Джурково
Жена е загинала в рудник "Джурково", намиращ се близо до селото със същото наименование. Това съобщиха от прокуратурата и уточниха, че трагичният случ...
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Жена е загинала в рудник "Джурково", намиращ се близо до селото със същото наименование. Това съобщиха от прокуратурата и уточниха, че трагичният случ...