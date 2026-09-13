Руди Гарсия си тръгва от Марсилия
Президентът прие решението ми, обяви спецът
Следете всички новини, анализи и коментари за Руди Гарсия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Президентът прие решението ми, обяви спецът
Ръководството на "Рома" уволни наставника Руди Гарсия. Новината бе потвърдена официално днес. Очаква се за негов заместник да бъде назначен Лучано Спа...
Рим. Треньорът на футболен клуб "Рома" - Руди Гарсия бе глобен с 15 000 евро за неподчинение и използване на радиостанция, след като бе изпратен на тр...
Рим. Треньорът на "Рома" Руди Гарсия си навлече глоба от 2000 евро. Причината е повече от странна. По време на мача от първия кръг в Серия "А" между "...