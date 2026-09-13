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"Рома" уволни Руди Гарсия

"Рома" уволни Руди Гарсия

Ръководството на "Рома" уволни наставника Руди Гарсия. Новината бе потвърдена официално днес. Очаква се за негов заместник да бъде назначен Лучано Спа...

13 януари | 15:25
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