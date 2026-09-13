Софийското море! Райско селце стана имотна легенда
Цената на къщите вече минава 500 000 евро
Следете всички новини, анализи и коментари за Рударци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Цената на къщите вече минава 500 000 евро
Жителите на селото казват, че водата е много хубава и с много минерали
96 щастливци ще живеят в най-прекрасното място на 25 км от столицата
Цяло Рударци на нокти, издирва злосторниците
Контсрукцията е на мода в последно време
В навечерието на Великденските празници трагедията потресе Перник. Ученичка е намерена мъртва в курортното селище Рударци, в района около басейните. П...
Пернишкото село Рударци има шанс да се превърне в малък оперен център. Курортното селище се харесало на емигриралия в САЩ през 1988 г. оперен бас Вале...
Рударци. Над 250 - 260 църкви, манастири, джамии, храмове са подпомогнати по време на нашето управление, с нашите кметове. Това е вяра, това остава с...
Наричат Рударци българския Бевърли хилс. Хора от шоубизнеса, артисти, политици и новобогаташи са построили къщи там заради минералната вода, която изв...
Перник. Минералната вода на пернишкото село Рударци тръгва по магазините. Общината реши да даде на концесия извора в подножието на Витоша. Фирмата, ко...
Перник. Всяка вила ще се уреди с минерална вода в курортното селце Рударци край Перник. Местната управа реши да пусне лековитите извори в подножието...