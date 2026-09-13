Наше мощно минно предприятие спря добива. Протестира срещу нов данък
Спирането на машините на високотехнологичното предприятие е прецедент
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Спирането на машините на високотехнологичното предприятие е прецедент
Става въпрос за около седем милиона тона руда
Преди година американският президент Барак Обама одобри мерки, които дават свобода на частни компании да копаят по астероиди и да имат собственост вър...
Правителството на Люксембург обяви, че ще подпомогне разработките в областта на минното дело на астероиди, съобщи Би Би Си. Херцогството планира да съ...
Българската компания "Булгаргеомин" ще добива и обогатява медна руда в Куба съвместно с местното предприятие "Геоминера". Находището на медна руда ще...
"ГОРУБСО-Кърджали" се отказа от взривове, обещава водопровод на Конче