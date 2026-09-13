РУ Банско получи IT оборудване от общината
IТ-оборудването ще подпомогне дейността на служителите на МВР и ще допринесе за ефективната работа на органите на реда за гарантиране сигурността и сп...
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IТ-оборудването ще подпомогне дейността на служителите на МВР и ще допринесе за ефективната работа на органите на реда за гарантиране сигурността и сп...
На срещата бе обсъдена средата за сигурност в общината
Изяснява се тяхната съпричастност към множество кражби от търговски обекти, офиси, дори и от православен храм
Със заповед на вътрешния министър Румяна Бъчварова главен инспектор Щерьо Милчев е временно преназначен за началник на РУ-Кърджали. Той беше представе...