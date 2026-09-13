Постоянен арест за шефа Трето РПУ в Пловдив
Хаджиев и Качаков са обвинени в няколко престъпления, едно от които, че са се възползвали от служебното си положение
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Хаджиев и Качаков са обвинени в няколко престъпления, едно от които, че са се възползвали от служебното си положение
Неудобствата настанаха в първия работен ден на новата година
На невиждан куриоз се натъкна жена, след като се опита да се оплаче в полицията от джигити. Румяна Йовчева преживяла истински ужас на пътя. "Със сина...
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Сливен. Гневен съпруг посегна на полицейското управление в балканското село Ябланово. 37-годишният А.Х. е счупил прозореца на участъка, след което изб...
Бургас. 18-годишен тийнейджър разигра зрелищен екшън в бургаската полиция и за малко не се самозаколи. Рафаел Г. строшил с глава прозореца в районното...
1300 повече битови престъпления са станали за първите 5 месеца на годината