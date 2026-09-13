Голяма заплаха за българския розов домат. Губим го!
Климатичните промени му вредят
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Климатичните промени му вредят
Той се отглежда вече над 100 години
Няма Регламент на Европейската комисия, който да забранява производството и продажбата на български зеленчуци, в това число и на розовия домат „Биволс...
Нов български сорт домати патентоваха в Института по зеленчукови култури "Марица" в Пловдив. "Розово сърце" е с традиционен български вкус - тънка люс...
Менюто на Роби Уилямс в България е изключително здравословно. Това разкриха източници на "Стандарт" за вкусовете на певеца. Оказва се, че той е избрал...