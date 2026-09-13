Ас. д-р Елица Димова: Розетата от Плиска разкрива древно познание
Знакът на царския род Дуло е бил жречески, свещен символ
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Знакът на царския род Дуло е бил жречески, свещен символ
Брюксел. Сондата на Европейската космическа агенция, която се установи на кометата 67Р, е открила, че водните изпарения там са съвсем различни от вода...
Сондата "Фийли", която извърши историческо кацане върху комета, вече е стабилна, след като при първоначалния си опит не успя да се закрепи на повърхно...
Днес се очаква сондата "Розета" на Европейската космическа агенция да кацне на кометата 67P/ Чуриумов-Герасименко. Мисията е преминала проверките в п...
Европейската сонда "Розета" пристигна в орбита около кометата, която преследваше през последните 10 години Космическият кораб успешно маневрира успор...