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"Фийли" прати първи снимки

"Фийли" прати първи снимки

Сондата "Фийли", която извърши историческо кацане върху комета, вече е стабилна, след като при първоначалния си опит не успя да се закрепи на повърхно...

13 ноември | 19:40
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