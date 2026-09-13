Кампания брани славата и аромата на Роза Дамасцена
Смаяни от благоуханието й, кръстоносци я пренасят от Дамаск в Европа
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Смаяни от благоуханието й, кръстоносци я пренасят от Дамаск в Европа
Сценаристката и продуцент на "Роза дамасцена" Мария Лалева се метна на един от конете от ордата на багатурите
Във филма "Роза дамасцена" ще покажем, че България е красиво място за живеене, изпълнено с надежда, казва сценаристката на драмата Мария Лалева на 21...
Поетична драма с аромат на мистика снима Тодор Анастасов по сценарий на Мария Лалева. Дамата, която е пред премиера на втората си стихосбирка "Не съм...
Есента кожата е удебелена и дехидратирана от слънцето. Студът и вятърът засилват сухотата и кожата на тялото ни се нуждае още повече от овлажняване. К...