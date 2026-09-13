Баркетината "Роял Хелена" е носителят на "Златен глобус"
Варна. Ветроходен кораб „Роял Хелена" с капитан Димитър Генчев e безспорният носител на престижната награда „ Златен Глобус" на фондация „Кор Карол...
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Варна. Ветроходен кораб „Роял Хелена" с капитан Димитър Генчев e безспорният носител на престижната награда „ Златен Глобус" на фондация „Кор Карол...
Той спечели две втори места в двете гонки и трето място
Варна. Тримачтовата баркетина "Роял Хелена" е единственият ветроходен кораб, който ще развее националния флаг на България с участието си в Средизем...