Симеон Сакскобургготски - патрон на международен тенис турнир за деца
Международни турнири по тенис Royal cup ще се проведат в тенис център „Калиопа" в Албена от 26 до 28 юни т.г., съобщи спортния мениджър на туристическ...
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Международни турнири по тенис Royal cup ще се проведат в тенис център „Калиопа" в Албена от 26 до 28 юни т.г., съобщи спортния мениджър на туристическ...