Роторни снегорини срещу снежната стихия (СНИМКИ)
"Роторни снегорини пробиват път в Родопите". Това написа регионалният министър Лиляна Павлова на своята стена във Фейсбук и публикува снимки на гражда...
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"Роторни снегорини пробиват път в Родопите". Това написа регионалният министър Лиляна Павлова на своята стена във Фейсбук и публикува снимки на гражда...