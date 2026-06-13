Дарителска кампания за Ротондата "Св. Георги"
Храмът разказва и пази историята на София от 330 г. до днес На 3 април 2015 г. от 13,00 ч се оповести официалното откриване на кампанията за набиране...
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Храмът разказва и пази историята на София от 330 г. до днес На 3 април 2015 г. от 13,00 ч се оповести официалното откриване на кампанията за набиране...