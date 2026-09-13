Дронове удариха важен петролен обект в Русия! Дим се вие до небето
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За момента няма коментар от страна на Украйна
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Силите на Пригожин също така контролират сградата на МВР и ФСБ
Бившият нападател на ЦСКА-София вкара 2 гола на лидера Зенит
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Георги Миланов сложи шестица на "Ростов" в първенството на Русия. ЦСКА М, за който Жоро отново бе титуляр, разби гостуващите донски казаци с 6:0. Род...