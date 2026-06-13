Калинката на Ненчев хвърли оставка
Управителят на „Снабдяване и търговия" ЕООД Росица Русева е подала оставка, съобщиха от Министерството на отбраната. "Причините за това решение са да...
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Управителят на „Снабдяване и търговия" ЕООД Росица Русева е подала оставка, съобщиха от Министерството на отбраната. "Причините за това решение са да...
Новоназначената управителка на военното дружество "Снабдяване и търговия - МО" Росица Русева, близка до БЗНС и Реформаторския блок, е осигурила на час...