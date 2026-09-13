Не сме обидени за „Белене", платете и може да продължим
Днес няма кой да ви построи централа, ако държавата не гарантира възвръщаемостта на инвестициите Кирил Комаров, първи зам-генерален директор на "Роса...
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Днес няма кой да ви построи централа, ако държавата не гарантира възвръщаемостта на инвестициите Кирил Комаров, първи зам-генерален директор на "Роса...
Държавният концерн "Росатом" започна строителството на АЕЦ "Бушер-2" в Иран с официална церемония в едноименната провинция, съобщиха руските медии. То...
Около 3 млрд. лв. ще загуби България от провала на проекта АЕЦ "Белене", отбеляза премиерът Бойко Борисов. Страната бе осъдена от "Росатом" да плати 5...
„Русатом Сервис", който е част от държавната корпорация „Росатом", и българската АЕЦ „Козлодуй", подписаха договор за модернизирането на генераторното...