Вече има обвиняем за жестокото убийство в Чернево
Окръжната прокуратура повдигна обвинение на Костадин Иванов за жестокото убийство, станало навръх Великден във варненското село Чернево. След скандал...
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Окръжната прокуратура повдигна обвинение на Костадин Иванов за жестокото убийство, станало навръх Великден във варненското село Чернево. След скандал...
Златари и копанари окървавиха Чернево навръх ВеликденУбитият Станчо е от клана на Цар Киро, оставя 5-годишен сирак Кървава вендета във варненското се...