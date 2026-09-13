Ромка се скара на Борисов: Къде са милиардите?
Нямаме ток и пари за обувки на децата, възмути се жената
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Нямаме ток и пари за обувки на децата, възмути се жената
39-годишната жена вече е родила 13 деца
12-годишната Румяна от Лом, която роди преди дни и кръсти бебето на герой от индийски сериал, е била изнасилена. Това разказаха родителите й пред Нова...
"Исках да защитя детето си". Това каза пред Нова тв ромката, която удари учителка в сливенско училище. И изтъкна, че детето се оплакало, че Янка Цанев...
Пазарджик. Санитарка от детско отделение в Пазарджик бе жестоко пребита от млада ромка. 37-годишната Иванка Пенова била нападната по време на дежурств...
Жена от ромски произход роди третото си дете на улицата на път за болница "Рокфелер" в Петрич. 29-годишната жена почувствала болки още около 17 ч, но...
Настаниха останалите й 5 деца в кризисен център Костенец. 30-годишна ромка уби едномесечното си бебе в Долна баня, след като го е ударила по главата....
25-годишната ромка Ася Хасие стана официално най-младата баба в България, твърди burgasutre.bg. Младата жена от бургаския квартал "Победа" вече има вн...
Стара Загора. Ателието на казанлъшки майстор-златар е било ограбено от чевръста ромка. Сигналът, че от таванското му помещение са откраднати ц...