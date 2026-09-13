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Ромка уби бебе на месец

Ромка уби бебе на месец

Настаниха останалите й 5 деца в кризисен център Костенец. 30-годишна ромка уби едномесечното си бебе в Долна баня, след като го е ударила по главата....

08 юни | 17:22
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