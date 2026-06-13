Всичко за Ромина Пауър

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Ал Бано и Ромина се събират

Ал Бано и Ромина се събират

Бившите съпрузи идват за грандиозен концерт в "Арена Армеец" Ал Бано и Ромина Пауър се събират заради българските си фенове. Бившите съпрузи идват за...

24 март | 18:05
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