Ал Бано и Ромина Пауър отново отложиха концерта
Артистите ще пеят у нас на 15 ноември 2021
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Артистите ще пеят у нас на 15 ноември 2021
Всички закупени билети ще важат без презаверка
Ал Бано се обясни в любов на Ромина Пауър. Може би някой би помислил, че жестът на големия музикант е част от шоуто, но не така изглеждаше в "Арена Ар...
Ромина Пауър събра най-близките си хора на партито
Бившите съпрузи идват за грандиозен концерт в "Арена Армеец" Ал Бано и Ромина Пауър се събират заради българските си фенове. Бившите съпрузи идват за...