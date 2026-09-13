Любима водеща слиза от екран
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Каква е причината?
Ромина Тасевска изненада зрителите
"Мис България" има само по час за фитнес и плуване "Мис България" Ромина Андонова поддържа кулинарна връзка с родината, готвейки родни гозби в Тайлан...
"Мис България" чака второ дете до седмици Седмици преди да роди второто си дете, Ромина Андонова се отправи към курортите на Тайланд. "Мис България"...