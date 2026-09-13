Ромчетата в Пазарджик имунизирани против морбили
Проблем са децата на работещи периодично в чужбина родители, които няма как да бъдат проверени за ваксинация
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Проблем са децата на работещи периодично в чужбина родители, които няма как да бъдат проверени за ваксинация
600 деца ще вземат пари щом стигнат до гимназия 600 ученици от ромски произход ще получат стипендии за обучение в гимназиален етап по съвместен проек...
Шокираща история разказа вестник "Конкурент". Шестокласничка от ромския квартал Стадиона в Лом е родила преди дни здраво момченце в местната болница....
Ромчета сурвакаха кмета на Монтана Златко Живков по случай ромската нова година. Те му пожелаха здраве, късмет и му заръчаха да управлява добре града...
Почти всеки втори българин не би приел детето му да посещава детска градина или училище заедно с ромчета. 65% пък не желаят в забавачката или класа на...
Закриват школото в кюстендилското гето