Всичко за Роман Полански

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Отново съдят Роман Полански

Отново съдят Роман Полански

На 24 май Полански беше в Катовице в Полша, където даде пресконференция за фестивала за филмова музика в Краков, на който имаше концерт с пиеси от нег...

02 юни | 5:25
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САЩ искат арест за Полански

САЩ искат арест за Полански

САЩ официално поискаха от Полша да арестува Роман Полански. Световноизвестният режисьор бе в родината си за откриването на Музея на еврейската история...

30 октомври | 22:35
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