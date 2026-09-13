Съдия зачеркна Роман Полански от Оскарите
Искът на режисьора да бъде възстановено членството му в американската Академия за кинематографично изкуство и наука е бил отхвърлен
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Искът на режисьора да бъде възстановено членството му в американската Академия за кинематографично изкуство и наука е бил отхвърлен
Въпреки всичко „Офицер и шпионин“ е номер едно във Франция
Световният режисьор отрече поредните обвинения за сексуално насилие
Валантин Моние твърди, че режисьорът я изнасилил преди 44 години
На 24 май Полански беше в Катовице в Полша, където даде пресконференция за фестивала за филмова музика в Краков, на който имаше концерт с пиеси от нег...
Съдия Дариуш Мазур, който отказа да предаде Полански на САЩ
САЩ официално поискаха от Полша да арестува Роман Полански. Световноизвестният режисьор бе в родината си за откриването на Музея на еврейската история...