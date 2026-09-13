Всичко за Роман Логвиненко

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Оставиха в ареста Логвиненко

Оставиха в ареста Логвиненко

Софийският апелативен съд остави в ареста Роман Логвиненко, считан за мозъка на атентата срещу Алексей Петров, информира БГНЕС. Съдът изслуша съдебно...

16 февруари | 12:14
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