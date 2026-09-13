Един мъж излезе от затвора.Има ли връзка с разстрела на Алексей Петров
Странни съвпадения заплитат мистерията с убийството на бившата барета
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Странни съвпадения заплитат мистерията с убийството на бившата барета
Софийският апелативен съд остави в ареста Роман Логвиненко, считан за мозъка на атентата срещу Алексей Петров, информира БГНЕС. Съдът изслуша съдебно...
Софийският апелативен съд ще гледа мярката за неотклонение на мъжа, обвинен в организирането на атентата срещу Алексей Петров. Считаният за "мозъка"...
Считаният за мозък на атентата срещу Алексей Петров Роман Логвиненко ще се изправи пред съда днес. Апелативните магистрати ще заседават по мярката му...
Четирима украинци са извършителите на опита за покушението с гранатомета срещу Алексей Петров. Това съобщи заместникът на главния прокурор Борислав...