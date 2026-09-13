Мик Джагър на 72
Мик Джагър е фронтмен на "Ролинг стоунс" вече цели 53 години. И въпреки че е на 72 години (след няколко дни - 73), стана ясно, че скоро ще става татко...
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Мик Джагър е фронтмен на "Ролинг стоунс" вече цели 53 години. И въпреки че е на 72 години (след няколко дни - 73), стана ясно, че скоро ще става татко...
Скандална биография на "Ролинг Стоунс" твърди, че Мик Джагър отдавна няма нищо общо с групата. Според автора Ричард Коен бандата отдавна свири заедно...
"Ролинг Стоунс" са най-печелившата рок банда на всички времена Отдавна е ясно, че за да бъдат маркетингово успешни, музикалните изпълнители не могат...