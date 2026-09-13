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Рокер уби бременната си жена

Рокер уби бременната си жена

Моторист и бременната му съпруга загинаха при жестока катастрофа във варненското село Медовец. 32-годишният рокер Нури Юмеров и 25-годишната му съпруг...

01 септември | 18:48
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