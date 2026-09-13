Препил рокер отърва ареста след тежък пътен инцидент
Вчера магистратите го оставиха на свобода под парична гаранция от 2000 лв.
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Вчера магистратите го оставиха на свобода под парична гаранция от 2000 лв.
Какво не знаем за бившия министър на транспорта
Любовта към високите скорости може да коства живота на шефа на ГКПП Капитан Петко войвода Васил Игнатов. Граничният полицай, който е рокер, е в тежко...
Карлово. Рокерът Георги Рогачев, който бе пребит от роми в с. Розино, Карловско, е починал снощи. От пресцентъра на Университетска болница, където бе...
Моторист и бременната му съпруга загинаха при жестока катастрофа във варненското село Медовец. 32-годишният рокер Нури Юмеров и 25-годишната му съпруг...
Разград. 30 годишен моторист лежи с временна опасност за живота в разградската болница, след като се блъсна насрещно в автомобил на шосето. Рокерът...
Мездра. 43-годишен рокер от Мездра се заби в мерцедес и загина на място на пътя София - Варна. Катастрофата стана в ранния следобед край Севлиево и за...
Благоевград. 30-годишният зет на собственика на оптики „Хлебаров и Тумбев" Иван Хлебаров - Георги Ангов от Петрич загина на път за мотосъбора в Кюстен...
Благоевград. Млад мъж от Сандански загина на път за мотосъбора, който се провежда на полигона край Благоевград. Това съобщи информационният сайт strum...
Велико Търново. 20-годишен моторист си счупи крака в изкоп за канал на главната улица във Велико Търново. Рокерът решил да бяга от полицейски патрул...